Scoperto il buco nero “impossibile” nella Via Lattea | ha una massa 70 volte quella del

Spazio : Scoperto buco nero"impossibile" : 12.56 Un buco nero impossibile, con una massa 70 volte quella del Sole, è stato scoperto nella Via Lattea, a 15.000 anni luce dalla Terra.Nessuno se lo aspettava: 100mila i buchi neri stimati nella nostra galassia, la maggior parte non più grandi di 15 Soli. LB-1 è stato scoperto dall'Accademia cinese delle scienze -con l'apporto italiano di Mario Lattanzi dell'Inaf- ed è stato pubblicato su Nature. E'anomalo non solo per massa ma anche per ...