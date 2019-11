Priyanka Chopra e Nick Jonas | la famiglia si allarga ma i figli possono attendere

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019), matrimonio infinito, matrimonio infinito, matrimonio infinito, matrimonio infinitoFiocco azzurro sul portone di. No, non si festeggia la nascita di uno, bensì l’arrivo in casa un cagnolino di nome Gino: lo ha regalato l’attrice indiana al marito, in occasione del primo anniversario di nozze. «Mia moglie stamani è tornata a casa con la sorpresa più bella possibile», ha scritto sui social il cantante americano. «Non ho smesso di sorridere da quando l’ho visto». Nel video postato da, il cane sembra prenderlo davvero alla sprovvista, tirandogli via la coperta e iniziando a saltare. Tra l’altro, neanche il tempo di ambientarsi nella sua nuova casa che Gino ha già una pagina Instagram, Ginothegerman, con foto e clip insieme alla sua ...

mtvitalia : La cosa migliore è che Priyanka Chopra ha filmato l'esatto momento in cui ha sorpreso Nick Jonas con il nuovo arriv… - _whattheroso : Vorrei essere il cane che Priyanka Chopra ha portato a svegliare Nick Jonas - xpourlamour : pensate che goal nella vita, svegliarsi e vedere tale bellezza. CHE DIRE PRIYANKA CHOPRA, CHAPEAU -