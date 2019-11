AIED | il consultorio aquilano ottiene riconoscimento diritto Privacy per minori

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 novembre 2019) L'Aquila - IlL’Aquila ha ottenuto dal Garante per la protezione dei dati personali ildeldelle ragazze minorenni di rifiutare l’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), finalizzato alla formazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, della fattura relativa alle prestazioni ricevute per ottenere informazioni sulla contraccezione o per ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Le minorenni che intendono ricevere consulenze ginecologiche per la contraccezione o per l'IVG possono richiedere alo alla struttura sanitaria a cui si rivolgono, di non inviare la ricevuta per tali prestazioni al STS, evitando così che genitori, commercialista e altri familiari sui quali siano poste fiscalmente a carico possano venire a conoscenza delle prestazioni ricevute. Ad oggi infatti, i medici e le strutture ...