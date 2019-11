“Ti guardo in faccia | pezzo di me**” Botte da orbi tra Ricky Tognazzi e Marco Pedrolin a

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) “Finalmente posso guardare inquesto stro**!”. Siamo naturalmente nel salotto culturale e fine di Live-Non è la d’Urso. È da qui che due personaggi hanno dato vita a un’aspra diatriba dai contorni tutt’altro che chiari. I due personaggi televisivi sono:Predolin. Tra i due c’era un conto in sospeso risalente al 2017, quando il conduttore ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a Simona Izzo, moglie di. Predolin e l’attrice si sono punzecchiati più di una volta fuori e dentro la Casa più famosa d’Italia e una voltaha definito “fallito”su Twitter. Un messaggio che il presentatore non ha mai digerito, tanto da legarselo al dito e tirarlo fuori a distanza di due anni. Predolin ha subito bollatocome uno “st…o” facendo arrabbiare Barbara d’Urso per il linguaggio volgare utilizzato. Ma insultarsi è dire poco. Per fortuna i ...

cerco_padrona : @lamagni_fica Ti guardo e mi sale mmmmm - paoletti1002 : RT @rifugio_raffo: vedendo lui...nulla ...non c è di dire nulla !È doveroso solo fare silenzio... ti guardo ..piango e ti chiedo scusa !!… - Sere_Serendi : RT @5e5curioso1965: #DaQuandoSonoQui che ti aspetto? Un anno? Due? Tutta la vita? Sogno che scenderai per quelle scale maestosa, elegante,… -