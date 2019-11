Steam | tra i giochi di maggior successo di ottobre 2019 sono inclusi Destiny 2 | Disco

Death Stranding : la versione PC uscirà contemporaneamente su Steam ed Epic Games Store : Death Stranding è finalmente uscito e mentre oggi milioni di giocatori potranno mettere le mani su uno dei titoli più attesi dell'anno, al contempo chi è rimasto in attesa della versione PC del gioco ha importanti notizie al riguardo.Come possiamo vedere, infatti, è ufficiale la notizia del lancio in contemporanea su Steam e Epic Games Store della versione PC di Death Stranding . Ricordandovi che i preordini sono aperti da ora, riportiamo di ...

Iron Danger : l'ispirato RPG tattico che unisce J.R.R. Tolkien e lo Steampunk si mostra in un nuovo teaser trailer : Il publisher Daedalic Entertainment ha annunciato oggi di aver collaborato con lo sviluppatore indipendente Action Squad Studios per lanciare Iron Danger, un nuovo RPG tattico in arrivo all'inizio del 2020 per PC Windows, Mac e Linux. Iron Danger ha già ricevuto riconoscimenti per le sue meccaniche e l'atmosfera uniche.Iron Danger è ambientato in un mondo a metà tra magia e "macchinari" e si pone a metà strada tra l'epica fantasia di J.R.R. di ...