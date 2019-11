Luigi Cinque è uno degli artisti italiani più interessanti E a 66 anni è ancora un

Davide Galantino - "Mi fa ribrezzo vedere i Cinque Stelle e Luigi Di Maio a braccetto con la sinistra" : Onorevole Davide Galantino, oltre a essere un ex M5S lei è un ex parà. Come è stato accolto in FdI? «Quando, qualche giorno fa, è stato annunciato il mio passaggio a Fratelli d' Italia mi sono trovato circondato da una testuggine: era il mio nuovo gruppo che mi proteggeva dagli attacchi fisici dei 5