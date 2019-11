Firenze | prende a calci una donna durante la messa | interviene la polizia

Firenze - prende ben 177 multe in 5 anni per un totale di 16 mila euro ma le fa notificare al nonno spagnolo di 89 anni : Un uomo di 36 anni in cinque anni ha collezionato un altissimo numero di multe, ben 177, tutte a Firenze centro. L’uomo ha collezionato multe con una Volkswagen Golf parcheggiata molte volte in zona Ztl senza il necessario permesso, oppure in divieto di sosta, 35 delle infrazioni sono state rilevate dall’autovelox per eccesso di velocità e altre multe sono state elevate per transito per transito in corsie ...