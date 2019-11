Oroscopo Gemelli | dicembre | Giove non è più in opposizione | possibili progetti in amore

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Novembre sta per concludersi, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno deirelativamente all’ultimo mese dell’anno. L’torna a sorridere per quanto riguarda l’, gli incontri sono favoriti e ci sarà serenità all'interno della relazione di coppia. Tuttavia sarà bene tenersi lontani da amori im, come per esempio legarsi a qualcuno già impegnato.non è più in, dunque in abito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più. La seconda metà disarà inoltre molto positiva dal punto di vista fisico, si potranno recuperare le energie e le cure iniziate porteranno buoni risultati....

