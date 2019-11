M5s | incontro Grillo-Di Maio Il fondatore | “Ci sarò di più | gli darò una mano” Accordo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppee il capo politico Luigi Disi sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo dall’albergo. I risultati più concreti sono due, come dice una nota congiunta. Sulla vita del M5sdice che Di“lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io cidi più e gliuna. Sulla vita del governo invece concorda sull’ipotesi di un nuovo contratto, come quello con la Lega, da far partire da gennaio per finalizzare “progetti ambiziosi e di alto livello”. ...

