Ascolti Tv 22 novembre 2019 | boom Tali e Quali | L’Isola di Pietro dice addio così

Ascolti TV | Venerdì 22 novembre 2019. Tali e Quali vince con il 20.7% - L’Isola di Pietro chiude al 14.3% : L'Isola di Pietro 3 - Francesco Arca Su Rai1 Tali e Quali ha conquistato 4.352.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 3.077.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 986.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su ITalia 1 Batman Begins ha catturato l’attenzione di 1.200.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Vita Possibile ha raccolto ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 21 novembre : Miracoli dal cielo batte Adrian : Adriano Celentano non riesce a portare a casa la prima serata nemmeno contro Miracoli dal cielo. Il film trasmesso giovedì 21 novembre da Rai 1 infatti vince il prime time con il 17,6% di share e 3.921.000 di telespettatori. Su Canale 5 ‘Adrian Live – Questa è la storia’ ha conquistato 3.354.000 telespettatori con il 14,1% di share (il cartoon Adrian ha registrato il 9,6% di share e 1.485.000 spettatori). Ascolti tv prime ...

Ascolti TV | Giovedì 21 novembre 2019. Miracoli dal Cielo 17.6% - Adrian 14.1%-9.6%. Stati Generali parte dal 6.9% : Adriano Celentano Su Rai1 Miracoli dal Cielo ha conquistato 3.921.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la storia ha raccolto davanti al video 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre il cartoon Adrian ne ha convinti 1.485.000 (9.6%). Su Rai2 Life – Non Oltrepassare il limite ha interessato 956.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 The Transporter 3 ha catturato ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 20 novembre : vince Una serata di stelle per il Bambino Gesù : Sfiora i 3 milioni e vince il prime time di mercoledì 20 novembre Una serata di stelle per il Bambino Gesù, trasmessa da Rai1, che ottiene 2.989.000 telespettatori e il 15.9% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, l’ottimo risultato di ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3, con 2.477.000 telespettatori e l’11.8% di share. Si è dovuta accontentare del terzo posto, invece, la terza puntata di ‘Oltre la ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Ascolti tv mercoledì 20 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Una serata di stelle per il Bambino Gesù ha registrato 2.989.000 telespettatori, share 15.9%. Su Rai 2 La serie Volevo fare la rockstar, terza puntata, ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 5.9%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato 2.477.000 telespettatori, share 11.8%. Su Canale 5 Il serie Oltre la soglia ha registrato un netto di 1.820.000 telespettatori, share 8.9%. Su Italia 1 Il film Iron ...

