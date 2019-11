La trappola

Kenya - abitanti di un villaggio massacrano con un machete un elefante intrappolato : L'animale, che si era ferito a una gamba a causa di una caduta in una voragine, è rimasto intrappolato ed è stato preso di mira da diverse persone che lo hanno colpito con ferocia. Sul caso indagano gli investigatori per punire i responsabili Lavinia Greci maltrattamento animali ? Luoghi: ...

Kikò Nalli difende Ambra : Il flirt con Gaetano una trappola. Contarin e la Icardi confermano : La partecipazione di Kikò Nalli alla puntata del 17 novembre scorso di Domenica Live è stata piuttosto turbolenta: l’hairstylist, ospite di Barbara d’Urso, è apparso particolarmente furioso per il gossip su un presunto flirt tra la sua compagna, Ambra Lombardo, e l’ex amico e coinquilino Gaetano Arena. Già ospite dei salotti pomeridiani di Canale 5, Kikò ha continuato a difendere a spada tratta la fidanzata ribadendo che quanto accaduto è frutto ...

WideSee - la tecnologia wireless per droni che rileva le persone intrappolate negli edifici : Un gruppo di ingegneri dell’Università di Leeds ha sviluppato il prototipo di un sistema di scansione wireless che montato su un drone è in grado, dall’esterno di un edificio, di individuare la presenza di persone. La tecnologia WideSee è stata progettata per essere impiegata dagli operatori di emergenza coinvolti nelle situazioni di pronto intervento, come incendi, terremoti o danni strutturali. La novità sostanziale rispetto a ...

LIVE Italia-Malta 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre intrappolate dalla gabbia tattica delle maltesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Pioggia battente ora a Castel di Sangro. Punizione invitante per l’Italia dai 25m. 25′ Ammonita intanto Cristiana Girelli per una manata ai danni della Flask. La numero dieci ha provato a giustificarsi con la direttrice di gara spiegandole che il suo era un tentativo di protezione della palla. 23′ Sinistro dalla distanza di Cernoia…Xuereb, in due tempi, ...

Prepara un dolce - il foulard resta intrappolato nel frullatore : mamma strangolata davanti al figlio : La tragedia è avvenuta domenica mattina a Saint-Etienne, in Francia. La 58enne stava Preparando un dolce insieme al figlio 15enne, quando è avvenuto l'incidente. Purtroppo i servizi di emergenza non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Aperta un'inchiesta, verrà eseguita l'autopsia sul corpo della donna.Continua a leggere

Impaurito - sequestrato e rapito. Giovanni Muciaccia finisce in trappola - poi scopre la verità : “Terribili!” : “Fatto?”, chiederebbe Giovanni Muciaccia, storico conduttore di programmi per bambini ed esperto di arte e fai da te. Nella puntata di domenica 10 novembre, Muciaccia è stato vittima de Le Iene, facendogli trascorrere il pomeriggio peggiore della sua vita. Il conduttore di ‘Art Attack’ è diventato ostaggio di un’artista visionario. Per rendere tutto più credibile, la redazione de ‘Le Iene’ ha iniziato mandando un’email a sua moglie Chiara, che è ...

SPILLO/ La trappola dell'euro che impoverisce l'Ue come il Mezzogiorno : Il governatore della Banca d'Ungheria ha affermato che l'euro è stato un errore e che bisogna correre ai ripari. Ma propone soluzioni inefficaci

Cinghiale intrappolato su ponte di vetro : il VIDEO diventa virale : In Cina è diventato virale il VIDEO di un Cinghiale che tenta senza successo di attraversare il celeberrimo ponte di vetro della provincia di Zhejiang, il più alto e lungo del mondo. Il Cinghiale si avvicina inizialmente con sicurezza al ponte, poi inizia a tremare, tentando invano di rimanere in piedi sulla superficie scivolosa. In seguito si sdraia sul vetro, immobilizzato dalla paura e dalla stanchezza. Il Cinghiale, specie protetta in Cina, ...

Germania - esplosione in miniera : 35 persone intrappolate per ore a 700 metri di profondità : Paura in Germania nella miniera di Teutschenthal, dove alle 9 di questa mattina un'esplosione ha causato il ferimento di alcune persone mentre 35 minatori sono rimasti intrappolati a 700 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori che hanno lavorato per tutta la mattina per mettere in salvo le persone intrappolate.Continua a leggere

Esplosione in miniera a Teutschenthal : feriti e persone intrappolate : Allarme a Teutschenthal, comune tedesco nel land della Sassonia-Anhalt: si è registrata un’Esplosione nella miniera. Diverse persone sono rimaste ferite, e si teme che alcune siano rimaste intrappolate sottoterra. Al momento i media locali riportano 2 feriti e una trentina di minatori dispersi. Numerosi soccorritori sono sul posto. L'articolo Esplosione in miniera a Teutschenthal: feriti e persone intrappolate sembra essere il primo su ...