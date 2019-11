La dieta vegetariana è compatibile con la gravidanza?

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Le future mamme che desiderano mantenere sotto controllo la salute del loro bambino possono scegliere di sottoporsi a test di screening prenatale o di diagnosi prenatale per valutare l’eventuale rischio che il piccolo possa essere affetto da un’anomalia cromosomica. Scegliere uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta ed equilibrata è sicuramente il primo passo per mantenere un buono stato di salute, che coinvolge anche il bambino. Si parla molto spesso di, ma non è ancora molto chiaro se questo regime alimentare possa esserecon la. L’American Dietetic Association (ADA) ritiene le diete vegetariane, pianificate correttamente, salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e in grado di portare grandi benefici per la salute. Questo vale per qualsiasi momento della vita di una persona, compresa la1. ...

