Venezia | trattoria Zanze XVI lancia | ‘regala una cena per aiutare la città’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019), 18 nov. (Adnkronos) – Unapera risollevarsi dopo la devastazione provocata dall’acqua alta nella scorsa settimana. è l’iniziativa diXVI,di fondamenta dei Tolentini che in questi giorni, come moltissime altre attività commerciali lagunari, è stata messa in ginocchio dalle numerose alte maree eccezionali, tra tutte quella della notte tra il 12 e il 13 novembre che ha toccato quota 187 centimetri. Per cercare di ripartire, ma soprattutto per dare un contributo concreto alla città in questo momento di estrema difficoltà, il ristoranteno ha orato un’originale iniziativa solidale. Prenotando unagourmet online sul sito.it il 10% del conto verrà poi donato alla raccolta fondita da La7 e Corriere della Sera ‘Un aiuto subito per’ il cui Iban è IT 23 G 03069 09606 ...

paoloigna1 : RT @IveserVenezia: Venezia,non molla .Con la titolare, della Trattoria Chinellato - MarcoBorghi_Ve : RT @IveserVenezia: Venezia,non molla .Con la titolare, della Trattoria Chinellato - fabiozpp : RT @IveserVenezia: Venezia,non molla .Con la titolare, della Trattoria Chinellato -