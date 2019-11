L' Eden di Latella offre all' uomo una possibilità di redenzione

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) La storia dell’umanità, secondo la mitologia biblica dovrebbe cominciare da Caino, non da Adamo. Lui e suo fratello, furono interamente umani, generati, non creati da Dio. Dalla sua lotta fratricida con Abele prende le mosse “La valle dell’” di John Steinbeck, e per tutto il romanzo il corpo a corpo con il libro dei libri è dichiarato (East ofera il titolo originale, calco del luogo con cui nella Genesi si definisce l’esilio del primo assassino).Antonione ha tratto uno spettacolo fiume, prodotto da Emilia-Romagna Teatri andato in scena all’Arena del Sole di Bologna. Su un tavolo inchiodato, in una scena spoglia, priva di fondale, I due fratelli Charles e Adam riprendono la storia umana “che sempre si ripete”, scrive Steinbeck al suo editore, dalla loro divisione nel rapporto col padre Cyrus.Stesso destino ...

