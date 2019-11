MotoGp – Dovizioso contento ma non troppo | “bel lavoro | ma domani saremo in lotta per il

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Non ho fatto un giro perfetto. Speriamo domani non ci sia vento” : Una qualifica non certo esaltante quella di Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP, chiusa con la sesta posizione che lo porterà a scattare domani dall’ultima piazzola della seconda fila. Il forlivese, tuttavia, ha già dimostrato quest’anno che già in partenza può sfruttare le sue grandi doti per recuperare qualche posizione quindi in vista della corsa le ambizioni possono anche essere quelle di lottare per il ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo in pole davanti a Marquez - 6° Dovizioso - solo 12° Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il warm-up alle ore 09.20 e con la gara alle ore 14.0. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019: 1. Quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. Morbidelli ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Quartararo incontenibile - Valentino Rossi 4°! Dottore nel Q2 - Dovizioso ottavo : Fabio Quartararo continua a martellare sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e stampa il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, già capace di giganteggiare nei primi due turni andati in scena nella giornata di ieri, ha siglato un perentorio 1:30.232 e ha nettamente battuto tutta la concorrenza: il centauro della Yamaha del Team Petronas è indubbiamente il candidato numero 1 ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez domina la scena - Rossi e Dovizioso ancora indietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Rossi è di nuovo ai box pronto per il run finale. Cade Bagnaia all’uscita dei box! Caduta stranissima 10.33 Morbidelli peggiora nel T3 e chiude senza migliorare per 5 centesimi. Rossi effettua un giro lento, mentre i rivali sono ancora tutti ai box 10.32 Rossi procede con un altro giro interessante ma non migliora, Morbidelli di nuovo con un ottimo T1 10.31 Petrucci scalza subito ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alla FP3 - Rossi e Dovizioso vogliono la Q2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Un minuto al via! Piloti già prontissimi nei box 9.52 Anche Andrea Dovizioso dovrà compiere passi in avanti importanti in questa FP3. Il romagnolo ieri ha chiuso in nona posizione, una situazione non certo rassicurante in vista della Q2. 9.50 Cinque minuti al via della FP3| Temperatura dell’aria che va sui 10 gradi, ma l’asfalto rimane a 9! 9.48 Anche Franco Morbidelli ha ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di risposte nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.44 Il primo rivale di Quartararo sembra Maverick Vinales che è sempre più a suo agio con la M1. Lo spagnolo è stato in grado di vincere a Sepang e cercherà il bis qui a Valencia 9.42 Ottimo inizio per Jack Miller. L’australiano si è confermato la migliore Ducati, chiudendo in quarta posizione a breve distanza dai migliori

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Due problemi alla Ducati ma siamo in top ten. Si poteva fare meglio” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del nono posto nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il pilota della Ducati ha faticato a ingranare ma con una zampata nel finale è riuscito ad agguantare un piazzamento nella top ten della classifica combinata che al momento garantirebbe l’accesso diretto al Q2. Il forlivese ha sofferto non poco nel ...

MotoGp – Dovizioso traccia l’obiettivo Ducati a Valencia : “importante stare dietro Vinales e Marquez - hanno il passo migliore” : Andrea Dovizioso chiude al 9° posto la seconda sessione di prove libere di Valencia: il pilota Ducati deciso a stare dietro Vinales e Marquez, i due con il passo migliore La seconda e ultima sessione di prove libere del venerdì di Valencia si conclude con un nono posto per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ha riscontrato qualche inconveniente in pista che gli ha impedito di esprimersi al meglio, nonostante la seconda sessione di prove ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo al comando - Dovizioso e Valentino Rossi in grande ritardo : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il francese ha siglato un perentorio 1:30.735 in sella alla Yamaha del Team Petronas e ha confermato il risultato della FP1 precedendo lo spagnolo Maverick Vinales di 0.148 e l’altro iberico Marc Marquez di 0.239. Le due Yamaha hanno dettato legge e hanno avuto ...

MotoGp – Lorenzo annuncia il ritiro - scene commoventi a Valencia : l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è dolcissimo [VIDEO] : Gli uomini Ducati vicini a Jorge Lorenzo: l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è commovente e sincero Giornata importantissima, quella di ieri, per il mondo della MotoGp: Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle gare. Il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Carmelo Ezpeleta, alla quale hanno assistito tantissimi suoi colleghi e addetti ai lavori. Non potevano mancare ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la FP2 - Rossi e Dovizioso vogliono risalire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Il primo tempo lo fissa Marquez in 1:33.214 quindi A. Espargarò e Rins 14.12 Si completano i giri di lancio, tra poco si inizierà a fare sul serio 14.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di turno 14.10 SEMAFORO VERDE!!! scatta LA FP2!!! 14.09 Si scaldano i motori. Pochi secondi e si parte! 14.07 Tutto pronto per il secondo turno. Vento molto forte sul Ricardo ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica FP1. Quartararo il più veloce - Marquez 3° - Valentino Rossi 8° davanti a Dovizioso : Fabio Quartararo pone la propria zampata nelle prove libere 1 del GP di Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul “Ricardo Tormo” il francese della Yamaha Petronas ha siglato il best time odierno con il crono di 1’31″455, con 0″057 di vantaggio su Jack Miller (Ducati – Pramac) e 0″077 su Marc Marquez (Honda). Distacchi molto risicati tra i primi dieci di questo ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez - Vinales e Quartararo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Valencia (15 novembre) – La presentazione del GP Valencia – Il ritiro di Jorge Lorenzo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” i team ed i piloti lavoreranno alacremente per trovare l’assetto migliore sulle moto, in vista delle ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...