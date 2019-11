I tirocinanti degli uffici giudiziari scrivono a Bonafede | Troppi mesi senza essere

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono circa 3 mila, hanno al massimo 30 anni, un voto di laurea non inferiore a 105 e, molti di loro, un sogno: fare i magistrati. Un piccolo esercito di giovani laureati in Giurisprudenza che, insieme ad altri colleghi con i loro stessi requisiti ma con un Isee più alto, hanno affiancato i magistrati nel 2018. Hanno avuto accesso ai fascicoli, preparato bozze di atti, assistito i giudici e i pm nelle udienze e, a volte, sono stati presenti in camera di consiglio. Hanno lavorato per circa 20 ore a settimana, alcuni per 12, altri per 18, formandosi e compiendo uno dei passaggi che consente di accedere al concorso in magistratura certo, ma anche dando un contributo prezioso al funzionamentoaffaticatiitaliani. Piccolo dettaglio: ancora non hanno ricevuto le borse di studio di cui avrebbero diritto.La lettera social a: “Inaccettabile ...

