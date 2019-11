Arrestato uno spacciatore | a casa sua oltre alla droga anche i personal computer rubati

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Nell’ambito di un’attività di contrastodetenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Trapani hannoun 40enne del luogo, Leonardo Rubino. L’uomo, nel corso di una perquisizionee e domiciliare è stato trovato in possesso 81,52 grammi di hashish e 1,81 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi.è stato rinvenutotutto l’occorrente che ne consentisse il confezionamento e la vendita. Adel 40enne sono stati ritrovatidei quali, qualche giorno prima, l’Università degli Studi di Trapani ne aveva denunciato il furto. Sofia Dinolfo 

rominapanizzol2 : @SteenMcJones Ma nessuno le ricorda che suo fratello era uno spacciatore? Se non ricordo male era stato arrestato per questo - LucillaMasini : Napoli, teneva segregate decine di operai in nero per evitare controlli. Arrestato un imprenditore. E magari è uno… - BeliceIt : Arrestato uno spacciatore palermitano e sequestrati 100 grammi di cocaina purissima pronta ad essere venduta nel te… -