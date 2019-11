X019 | un nuovo video gameplay di Bleeding Edge ci mostra lo strambo personaggio di Cass

X019 : Microsoft presenta West of Dead - il nuovo twin-stick shooter realizzato da ex-sviluppatori Lionhead : In occasione dell'X019, Microsoft ha presentato con un trailer West of Dead, un nuovo twin-stick shooter che sarà disponibile su Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch.Il gioco è ambientato nel Purgatorio del Wyoming del 1888, dove vestiremo i panni di William Mason, doppiato da Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), un non morto nonché cacciatore di taglie che dovrà farsi strada in livelli generati proceduralmente sfruttando in modo tattico ogni ...

X019 : ID@Xbox in un nuovo trailer che mostra tante piccole gemme in arrivo su Xbox Game Pass al day one : Dopo anni di mancanze e di poca attenzione quando si trattava dell'universo indie, Microsoft ha corretto il tiro da ormai diverso tempo anche e soprattutto grazie all'iniziativa ID@Xbox che cerca di scovare le gemme più interessanti tra le produzioni medio/piccole e di garantire un'uscita anche sulle console Xbox.Molte di queste gemme arriveranno su Xbox Game Pass sin dal debutto sul mercato permettendo a tutti gli abbonati di scoprire quelli ...

X019 : Drake Hollow è il nuovo titolo dei creatori di The Flame in the Flood : The Molasses Flood, lo sviluppatore del gioco di sopravvivenza del 2016, The Flame in the Flood, ha svelato la sua ultima avventura durante l'X019, chiamato Drake Hollow.Attualmente non ci sono molti dettagli riguardanti questo gioco, ma il sito Web appena pubblicato parla del gioco come un'esperienza action incentrata sulla costruzione di villaggi. Tutto si svolge in un mondo corrotto in cui i giocatori possono collaborare con gli amici per ...

X019 : Wasteland 3 si mostra in un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita : Il progetto finale annunciato da InXile Entertainmet prima dell'acquisizione da parte dello scorso anno di Microsoft ha finalmente una data di uscita: Wasteland 3 sarà disponibile a partire dal 19 maggio per PC, Xbox One e Xbox Game Pass. Lo studio lo ha annunciato all'evento X019 di Microsoft a Londra, concludendo così lo spettacolo.Wasteland 3 fa parte di una serie di giochi di ruolo post-apocalittici, che giocano con i temi della ...

X019 : Tell Me Why è il nuovo titolo narrativo di Dontnod : Dontnod, lo studio dietro Life Is Strange ha annunciato durante l'X019 un nuovo titolo narrativo, Tell Me Why.Tell Me Why è un thriller narrativo in cui due gemelli, Tyler e Alyson usano il loro legame speciale per svelare i misteri della loro travagliata infanzia. Ambientato nella splendida cittadina dell'Alaska, Tell Me Why offre personaggi realistici, temi maturi e scelte avvincenti.L'uscita di Tell Me Why è programmata per l'estate del 2020. ...

X019 : Bleeding Edge ha una data di uscita e un nuovo folle trailer : Un evento dedicato ai progetti targati Xbox Game Studios non poteva di certo non proporre il nuovo titolo targato Ninja Theory: Bleeding Edge.Come previsto anche da un leak diffuso nella giornata di oggi, l'action 4v4 ha davvero una data di uscita: il 24 marzo 2020. Oltre a questo annuncio ci siamo trovati di fronte anche a un nuovissimo cinematic trailer davvero folle e che indubbiamente trasuda uno stile niente male.La domanda comunque sorge ...

X019 : Grounded è il nuovo titolo survival co-op di Obsidian in arrivo il prossimo anno : Durante l'X019 è stato svelato un nuovissimo titolo di Obsidian, ovvero Grounded.In Grounded il mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente quando si è stati ridotti alle dimensioni una formica. Esplorate, costruite e sopravvivete insieme in questa avventura survival multiplayer in prima persona. Riuscirete a prosperare a fianco delle orde di insetti giganti, combattendo per sopportare le difficoltà del cortile?Di seguito potete ...

Il nuovo gioco di Rare per Xbox Scarlett sarà annunciato all'X019? : Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento X019, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che il nuovo titolo di Rare è un gioco di avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Il ...

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...