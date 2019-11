Vuole fare una sorpresa alla fidanzata e viaggia per 2400 km ma quando arriva ciò che

Anche Google Vuole fare la banca : (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) Aumenta il numero dei colossi tecnologici che decidono di entrare nel mondo dei servizi finanziari. L’ultimo in ordine di tempo a volersi ritagliare un suo spazio in questo settore è Google, che secondo quanto riportato dal Wall Street Journal sarebbe pronto a lanciarsi nei servizi bancari con un vero e proprio conto corrente. A quanto si legge, il progetto dovrebbe essere denominato “Cache” e funzionerà ...

Messina Denaro - “iddu è venuto alla stazione” e “vedi cosa Vuole fare Matteo” : tracce del latitante nell’inchiesta anti droga : “Gli dici ‘vedi che una quota era di un amico mio, facci recuperare quelli suoi’, poi cosa vuole fare Matteo..”. Così il nome di battesimo del latitante ricercato dal 1993 ha acceso le antenne dei carabinieri del Ros che intercettavano l’ex avvocato Antonio Messina, massone e trafficante di stupefacenti, arrestato nell’ultima operazione antimafia della procura di Palermo. Il dialogo tra l’anziano boss di ...

Governo : Rosato (Iv) - 'siamo il partito che Vuole fare crescere il pil - per noi è un'ossessione' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Noi siamo il partito che vuole fare crescere il pil, il pil per noi è una vera ossessione politica. Noi vogliamo combattere la povertà con l'occupazione". Lo ha detto Ettore Rosato (Iv) intervenendo a Palermo alla presentazione del gruppo di Italia viva all'Ars con l'

Governo : Rosato (Iv) - ‘siamo il partito che Vuole fare crescere il pil - per noi è un’ossessione’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo il partito che vuole fare crescere il pil, il pil per noi è una vera ossessione politica. Noi vogliamo combattere la povertà con l’occupazione”. Lo ha detto Ettore Rosato (Iv) intervenendo a Palermo alla presentazione del gruppo di Italia viva all’Ars con l’adesione di 4 deputati regionali. “Noi dimostreremo di essere un partito diverso, inclusivo”, ...

Governo : Rosato (Iv) - ‘siamo il partito che Vuole fare crescere il pil - per noi è un’ossessione’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo il partito che vuole fare crescere il pil, il pil per noi è una vera ossessione politica. Noi vogliamo combattere la povertà con l’occupazione”. Lo ha detto Ettore Rosato (Iv) intervenendo a Palermo alla presentazione del gruppo di Italia viva all’Ars con l’adesione di 4 deputati regionali. “Noi dimostreremo di essere un partito diverso, inclusivo”, ...

Caso Schwazer – Alex Vuole provarci : “torno a marciare - possiamo fare ricorso per sospendere la squalifica” : Alex Schwazer torna ad allenarsi: le sensazioni dell’atleta altoatesino sul Caso doping che lo vede coinvolto Non è ancora stata fatta del tutto luce sul Caso Schwazer, ma sembra esserci uno spiraglio per l’alteta altoatesino, squalificato fino al 2024 per recidiva al doping. Il Gip ha infatti riconosciuto la possibilità di un complotto contro Schwazer, che dunque confida adesso nella giustizia e nell’annullamento della ...

Ex Ilva - Fico : “Lo Stato dev’essere duro con ArcelorMittal. Azienda non può fare ciò che Vuole e stracciare il contratto” : Lo Stato deve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo. Lo Stato su questo deve essere molto duro“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dell’ex Ilva, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nel M5s per lo scudo penale ad ArcelorMittal? “A questo pensano il governo il ...

Vuole fare una rapina ma quando capisce chi ha di fronte la sua vita cambia : Un uomo, Mirko Boletti era un piccolo delinquente che viveva di espedienti oltre a fare lo spacciatore. La sua vita andava sempre peggio e le sue giornate trascorrevano tra feste, alcool e guadagni facili. Ma poi qualcosa nella sua vita è cambiato. E’ stato lo stesso Mirko che ha raccontato ciò che gli è capitato di straordinario nel programma Change of Needles di Euk Mamie e poi Javier Lozano lo ha riportato per Religion in ...

Sabatini : “Ibrahimovic Vuole aiutare Mihajlovic - faremo di tutto affinché accada” : Il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini, è intervenuto al termine della sfida contro l’Inter tornando a parlare della possibilità di vedere Ibrahimovic con la maglia del Bologna “Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbe aiutare Mihajlovic e posso dire che noi faremo ...

Berrettini Vuole essere protagonista alle ATP Finals : “ci faremo trovare pronti per lo show finale!” : Berrettini felicissimo per il traguardo raggiunto: le parole dell’azzurro dopo aver staccato il pass per le ATP Finals Berrettini vola alle ATP Finals di Londra: il tennista italiano, che da lunedì sarà numero 8 del ranking Mondiale disputerà il prestigioso torneo con i tennisti più forti al mondo. Berrettini deve ringraziare Shapovalov, che ieri ha elimnato Monfils dal torneo ATP di Parigi-Bercy, risultato utile all’azzurro ...

Stati Uniti - Nancy Pelosi : “Indagine contro Trump necessaria - stiamo difendendo la Repubblica da chi dice che può fare ciò che Vuole” : “L’indagine contro Donald Trump si è resa necessaria per difendere la nostra Repubblica e la nostra Costituzione da chi dice che può fare quello che vuole”. A dirlo, la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, in conferenza stampa, dopo il via libera alla procedura di impeachment votata contro Trump. L'articolo Stati Uniti, Nancy Pelosi: “Indagine contro Trump necessaria, stiamo ...

Una vita - trame dal 4 al 8 novembre : Flora Vuole fare l'attrice : Vi presentiamo le puntate de 'Una vita' che si svolgeranno come al solito sulle reti Mediaset, nello specifico su Canale 5 sempre a partire dalle 14:10 da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Si parte con Lucia che chiede tempo a Telmo per avere il modo di riflettere sulle pesanti accuse lanciate dal sacerdote nei confronti di Samuel, oltre che sulla sua dichiarazione. Nel frattempo lo stesso sacerdote vuole cercare di riflettere sul da farsi ...

Raidue Vuole fare la rockstar (delle family comedy) : Avere dei sogni, un piano per andarsene da dove si è cresciuti, ma poi ritrovarsi anni dopo sempre lì, con una famiglia e tanti dubbi esistenziali. E' quello che succede alla protagonista di Volevo fare la rockstar, la nuova fiction in onda da oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, alle 21:20 su Raidue (ma tutti gli episodi, sempre da oggi, sono già disponibili su RaiPlay). Volevo fare la rockstar, i ...

Lui non Vuole fare sesso perché soffre di eiaculazione precoce : Sara – chiamiamola così – mi ha scritto su Messenger in forma privata; ho quindi chiesto ulteriori dettagli: “Tu sai se lui ha dei problemi sessuali? perché quella del non aver tradito sembra proprio una scusa. Con problemi intendo, problemi di erezione o eiaculazione precoce”. La nostra amica ha confermato i miei dubbi: “Mi sa che hai centrato: in quei pochi approcci che abbiamo avuto non è mai rilassato, anzi è sempre teso”. Ho ...