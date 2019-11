Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ancora una decina di giorni e poi la sesta stagione dellaE entrerà nel vivo. Oggi laRacing ha svelato forme e colori dellaEV-4. Lascenderà in pista come unico team totalmente indipendente, tanto da sviluppare in autonomia la powertrain, e sfiderà costruttori come Porsche, Mercedes, BMW e DS.formazione di piloti. Il team prenderà parte al campionato 2019-2020 con la coppia di piloti formata da Nico Müller e da Brendon Hartley. "Laha un heritage spettacolare sia in Indycar che inE e lalivrea lo interpreta alla grande", ha commentato Müller. "Non vedo l'ora di guidare la miaEV-4 numero 7 e iniziare al meglio la stagione". Hartley ha aggiunto: "Sono entusiasta di far parte di questo team. Adoro lalivrea, è molto particolare e non vedo l'ora di guidare la vettura la prossima ...

dinoadduci : Formula E - Svelata la nuova Dragon Penske-EV4 -