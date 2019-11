Renzi | tornare al centro della scena è una missione quasi impossibile

Renzi avverte : "Tornare al voto è un suicidio di massa - il PD ci pensi bene" : "Sarebbe un suicidio tornare al voto, il Pd ci pensi bene. Da separati si perde tutto". A parlare è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ex segretario e poi scissionista dem, uno che di separazioni, appunto, se ne intende."Se vogliono votare, ognuno andrà per la propria strada. Se come spero si andrà avanti, facciamo insieme un grande patto per la crescita" dice Renzi a Repubblica.Il senatore fiorentino, che con il suo nuovo partito ...

Paolo Mieli a Otto e mezzo : "Il governo Pd M5s e Renzi peggiore di quello con la Lega - meglio tornare al voto" : Oltre ogni immaginazione. L'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, regala un giudizio spietato sul governo giallorosso, alla luce del devastante spettacolo offerto all'Italia e al mondo sulla crisi dell'Ilva e la totale dimostrazione di impotenza esi

Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Governo : Renzi - ‘accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Italia viva : Renzi - ‘dopo Leopolda mi rimetto in gioco per tornare a sognare’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Vi va di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo fatto sognare una parte di Paese? Io riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da boy scout e mi rimetto a camminare. Dopo la Leopolda girerò molto in macchina, per le fabbriche, le associazioni di volontariato, mi rimetto in gioco”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. ...

Pd - la pericolosa illusione per il dopo-Renzi : tornare ad essere un partito di sinistra : Dopo la scelta di abbandonare il Pd da parte di Matteo Renzi, a sinistra si sta generando una pericolosa illusione: il Pd tornerà ad essere un partito di sinistra! La cosa mi pare infondata per più di una ragione: 1) Il Pd era un partito liberista molto prima che Renzi facesse il segretario. Renzi ne ha accentuato il tratto confindustriale ed antisindacale ma bisognerebbe non dimenticarsi che la legge Fornero è stata fatta con Bersani segretario ...