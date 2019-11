La baby batterista suona i Nirvana e fa impazzire le rockstar | Lenny Kravitz | Red Hot e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Lei si chiama Nandi Bushell ed è una talentuosainglese di nove anni. Su Instagram è già una star: tra i suoi follower compaiono(con cui hato una canzone durante un suo concerto) il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzary, meglio conosciuto col nome di Flea. In più, in questi giorni, le sue performance sono state riprese dal cantante dei System of a Down, Serj Tankian, e dai componenti dei Rage Against the Machine. Nel video la bambina, divertita, In Bloom dei. “Amo i” ha scritto, “sono uno dei miei cinque gruppi preferiti”. L'articolo Lae fale, Red Hot e Rage Against the Machine fanno il tifo per lei proviene da Il Fatto Quotidiano.

