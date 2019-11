Il Collegio 4 da record | Simona Ventura fa il pieno di ascolti

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 13 novembre 2019)all’11,10% di share:diper Il4 Tra i pochi fenomeni tv delle ultime stagioni, Ilha avuto una grande fortuna. La quarta puntata del docu-reality, ambientato negli anni ’80 e commentato dalle voci di Eric Alexander eha fatto registrare il più alto valore di ascolto mai registrato: Il 12 novembre è stato visto da 2.584.000 telespettatori, pari all’11,10% di share. Numeri decisamente importanti per il secondo canale della Tv di Stato e per. Il4 è stato il secondo programma più visto della serata Rai1 ha colpito ancora una volta nel segno con la monografia su Piaggio. La fiction con Alessio Boni ha radunato 5.690.000 telespettatori, pari al 23,87% di share, mentre Le Iene ha totalizzato 1.887.000 telespettatori e il 10,97% di share. Niente da fare per Canale 5 che ha riproposto ...

zazoomblog : Ascolti TV Martedì 12 novembre 2019. Enrico Piaggio domina (23.9%) Il Collegio da record (11.1%) affonda Canale 5… - KontroKulturaa : Ascolti tv 12 novembre: Enrico Piaggio domina la serata, record de Il Collegio che batte Canale 5 - - AlbertoFuschi : #IlCollegio prima tendenza raggiunge il record di 50.000 Tweet nel #trendingtopic #social #auditel #Trending… -