Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Le due società non hanno voluto esprimere alcun pensiero pubblico, anche se la vicenda ieri ha fatto molto rumore. L’allenatore delVincenzo, parlando della, ha affermato che “in questo momento qui sta vincendo, ma deve capitare anche a loro che a centrocampo stiano tutti fuori, può capitare che Corazza si faccia male”. Dichiarazioni che, anche se magari involontarie, sono state decisamente fuori luogo, anche in virtù del bel rapporto tra le due tifoserie, quella amaranto e quella rossoblu, gemellate da anni. Ed è proprio su questo argomento che si incentra la breve nota deglipugliesipropria pagina Facebook. “Volevamo chiarire – si legge – la vicenda in cuiha fatto una dichiarazione fuori luogo riguardante un giocatore dellainconsapevole dell’amicizia e gemellaggio tra le tifoserie … I fatti ...

CalcioWeb : #Bari, ultras allo scoperto dopo le parole di #Vivarini sulla #Reggina: 'Non possono rompere un gemellaggio'… - Macchiedink : Calcioscommesse, assolti tre ultras del Bari. La soddisfazione del 'Parigino': 'Mai tradito il nostro credo' - ... - baritoday : Minacce ai calciatori del Bari per perdere le partite: assolti tre ex capi Ultras, 'il fatto non sussiste'… -