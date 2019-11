Mattino 5 | Federica Panicucci imbarazzata | “Perché ce l’avete con me?”

“Parla per te”. Mattino 5 - caos tra Alda D’Eusanio e Federica Panicucci. Ma la conduttrice non ci passa sopra : Nella puntata di ‘Mattino 5’ la conduttrice televisiva Federica Panicucci ha deciso di trattare lo spinoso argomento degli eccessivi ritocchi estetici a cui ricorrono persone giovanissime. In collegamento c’era la presentatrice Alda D’Eusanio, la quale ha criticato pesantemente queste scelte dei giovani. Ma gli ospiti in studio sono esplosi. La Panicucci ha fatto da portavoce e le ha riferito che molti le avevano detto che non potrebbe dare ...

“Chiudete il microfono”. Federica Panicucci - furia a Mattino 5. E la colpa è tutta “sua”. Gelo in studio : A Mattino 5 si parla di insulti social e in studio c’è “lei”, Daniela Martani (che di insulti ne sa parecchio). E ne succedono di tutti i colori. Durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci si parla dello screzio tra la ex gieffina e Fedez. Per chi non sapesse, facciamo un riepilogo: di recente il rapper si è dichiarato deluso dalla giustizia del nostro Paese e ha tirato in ballo le offese di Daniela Martani nei suoi ...

Mattino 5 - Lory Del Santo sconvolge Federica Panicucci : "Manovra folle - così ho rischiato di morire in auto" : Lory Del Santo sconvolge il pubblico di Mattino 5. "Ho rischiato di morire", ha detto nel salotto di Canale 5. Parole forti che hanno lasciato basita la conduttrice Federica Panicucci e il pubblico. Un racconto davvero raccapricciante. La showgirl era in macchina con Giancarlo Giannini e per tentare

Mattino 5 - Maria Teresa Ruta sconvolge Federica Panicucci : "Dove ho scordato i miei figli" : Maria Teresa Ruta, ospite di Mattino 5 per dibattere, insieme alla figlia Guendalina, sul rapporto tra madri e figli, ha raccontato un aneddoto che ha sconvolto la conduttrice dello show Federica Panicucci. La Ruta ha rivelato che una volta ha dimenticato Guendalina e Gianamedeo Goria, i suoi figli,

“Dormivo - ho aperto gli occhi - le sue mani…”. Taylor Mega - confessione choc a Mattino 5. Federica Panicucci impietrita : Taylor Mega continua a far parlare di sé. L’influencer, bersagliata in questi giorni da tutte la parti è tornata a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci. L’ultimo in ordine di tempo a scagliarsi contro Taylor Mega era stato Giovanni Ciacci che l’aveva accusato dallo studio di Vite da Copertina, il programma che conduce insieme a Elenoire Casalegno, di essere poco trasparente. Di più, di usare qualsiasi mezzo per arrivare. Il riferimento è alla ...

Mattino 5 : Signoretti spiazza Federica Panicucci con uno scoop! : Riccardo Signoretti lascia senza parole Federica Panicucci a Mattino Cinque Riccardo Signoretti è stato uno dei protagonisti indiscussi del talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5, il direttore di Nuovo ha letteralmente spiazzato la padrona di casa, raccontando lei di uno scoop che purtroppo non ha potuto pubblicare sulla rivista che dirige. Federica Panicucci ha chiesto a quale scoop si riferisse e Signoretti le ha raccontato che qualche ...

Mattino 5 - Belen Rodriguez e la telefonata in diretta : "Se me lo chiede..." - Federica Panicucci stupita : Belen Rodriguez è intervenuta telefonicamente nel salotto di Federica Panicucci a Mattino 5 per parlare del difficile rapporto che ha sempre avuto con i paparazzi. "Ogni momento della mia vita è stato condizionato dalla presenza dei paparazzi. Questo lavoro - ha proseguito la showgirl argentina - l'

Mattino 5 - accusa contro Belen Rodriguez. Federica Panicucci costretta a intervenire : "Non direi proprio..." : Nel corso della puntata dell'8 ottobre di Mattino 5, in onda su Canale 5, si è parlato di quei vip che poco amano il lavoro dei paparazzi. Federica Panicucci ha lanciato quindi un filmato, di qualche tempo fa, in cui si vedeva Belen Rodriguez scagliarsi verbalmente contro alcuni di questi, che la st

Mattino 5 - Belen criticata da Maurizio Sorge : interviene Federica Panicucci : Nella mattinata dell'8 ottobre a Mattino 5 si è parlato del comportamento ostile di alcuni vip nei confronti dei paparazzi. In merito all'argomento, dopo aver parlato di Lady Diana che spesso si è rivolta alla stampa per finire sui tabloid inglesi, è stata mostrata una clip di uno sfogo di qualche tempo fa di Belen Rodriguez, dopo la quale il paparazzo Maurizio Sorge ha rivolto delle critiche alla showgirl argentina. Nel video mandato in onda si ...

Mattino 5 - Belen Rodriguez demolita in diretta. Federica Panicucci costretta a intervenire : Un attacco senza precedenti contro Belen Rodriguez. Contro l’argentina, in diretta a Mattino 5, le parole durissime di Maurizio Sorge. Non c’è pace insomma per la showgirl che solo ieri era stata presa di mira sui social per il suo stile di vita e la scarsa attitudine al lavoro. Un disco che è girato, sotto altri termini, anche stamani nel salotto di Federica Panicucci. Nel dettaglio, nel programma questa mattina si parla dei Vip che non ...

Mattino 5 : Fabio Rovazzi fa una sorpresa a Federica Panicucci : Federica Panicucci: Fabio Rovazzi interviene in diretta a Mattino Cinque Mattino 5 questa settimana è partito col botto. Federica Panicucci, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, ha mostrato al suo fedele pubblico lo sketch che ha visto protagonisti negli scorsi giorni sul web Fabio Rovazzi e Will Smith. La bionda conduttrice però non si aspettava che l’interprete di Andiamo a comandare potesse intervenire in diretta, facendola una ...

Mattino 5 - Marco Columbro a Federica Panicucci : “Se mi fai parlare!” : Federica Panicucci zittita a Mattino Cinque da Marco Columbro che sbotta in diretta Nella puntata di Mattino 5 di giovedì 3 ottobre Federica Panicucci ha deciso di affrontare il tema dell’esistenza degli ufo con numerosi ospiti in studio. Tra questi anche Marco Columbro, attore e conduttore televisivo che negli anni novanta è stato legato artisticamente a Lorella Cuccarini con la quale ha condotto numerosi programmi di grande successo. Nel ...

Mattino 5 - rissa tra Cecchi Paone e la Martani : "Poveretta - devi tacere". Interviene Federica Panicucci : Uno sfogo rabbioso, quello di Alessandro Cecchi Paone a Mattino 5, il programma condotto su Canale 5 da Federica Panicucci. Nel mirino ci finiscono i vegani, nello specifico Daniela Martani, l'ex hostess Alitalia la quale si è spinta ad affermare che grazie all'alimentazione senza carne, pesce e der

Federica Panicucci si arrabbia a Mattino 5 : “Vuoi dirmelo tu?” : Mattino Cinque: Federica Panicucci perde la pazienza con Valerio Vassallo Federica Panicucci ha avuto l’arduo compito di dover condurre un dibattito sull’alimentazione vegana a Mattino 5. Tra gli ospiti in studio, oltre agli opinionisti fissi del programma come Alessandro Cecchi Paone ed Enrico Silvestrin, non poteva mancare Valerio Vassallo, l’animalista vegano per eccellenza. L’ospite ha messo a dura prova la pazienza ...