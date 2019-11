Formula 1 - Obiettivo impatto zero entro il 2030

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019)il, la1 sarà a. I puristi del motorsport, però, non si agitino: niente motori elettrici in vista, che rimarranno duso esclusivo dellaE, ma un ambizioso piano per eliminare le emissioni in carbonio con una serie di azioni mirate che coinvolgeranno le monoposto in pista, ma anche le attività dei team.I primi passi. Per lanciare un segnale forte verso il rispetto dellambiente, la1 si è già impegnata in un percorso che prevede la totale eliminazione della plastica monouso e tutti i rifiuti prodotti durante la settimana di gara vengono interamente riciclati o compostati. Questo senso di dovere ha coinvolto anche diversi piloti e uno dei più sensibili allargomento è senza dubbio Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo ha parlato in più occasioni della questione ambientale globale e non ha mai fatto segreto di aver scelto per questo ...

