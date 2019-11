Anche il 5G ha le sue vulnerabilità e ne sono state trovate 11 in un colpo solo

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Bebe Vio trascina una grande Italia. Arrivano Anche i bronzi di William Russo e Consuelo Nora : Tris per lei, la trascinatrice. E tris per l‘Italia, nella giornata odierna. Fanno cinque medaglie in totale per la spedizione azzurra a Cheongju, Corea del sud, ai Mondiali paralimpici di Scherma 2019. Per l’oro, però, il primo fiNora, si è dovuto attendere proprio Bebe Vio. La fiorettista veneta conquista la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, dopo quelli vinti a Eger, in Ungheria, nel 2015 e a Roma nel ...