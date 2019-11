Take-Two Interactive registra il marchio 31st Union

Le vendite di The Outer Worlds superano le aspettative di Take-Two : Durante la conference call finanziaria di Take-Two per gli investitori e gli analisti, i dirigenti dell'azienda hanno parlato di The Outer Worlds. Il gioco di ruolo di Obsidian è "un successo sia commerciale che della critica" ha affermato il presidente Karl Slatoff.Il gioco ha superato le aspettative degli editori, grazie anche alle ottime recensioni rilasciate dalla stampa internazionale. Attualmente la società non può rilasciare numeri ...

Il CEO di Take-Two guarda a PS5 e Xbox Scarlett con l'universo PC in costante crescita : Take-Two è pronta per la prossima generazione di console e, parlando alla Goldman Sachs Communacopia Conference, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha detto agli investitori che non si aspetta che i nuovi sistemi di Sony e Microsoft aumentino i costi di produzione in modo significativo."Non ci aspettiamo davvero cambiamenti sostanziali dei costi con la prossima generazione", ha detto Zelnick. "Ogni volta che disponiamo di una nuova tecnologia ...