LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-7 3-2 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | equilibrio nel secondo

2-1 Il russo tiene il servizio senza problemi. 40-15 Buona prima del russo. 30-15 Diritto diagonale in rete del greco che prova sempre ad accelerare per evitare gli scambi lunghi. 15-15 CHE SCAMBIO! Gran recupero di Tsitsipas che con un back di diritto diagonale attacca la rete chiude con lo smash. 1-1 Scappa via il diritto del russo: parità. 40-30 INCIAMPA TSITSIPAS! Grande attacco del greco ...

1-0 Attacca Tsitsipas: lob lungo del russo. 6-6 Si va al tie-break. 40-30 Altro errore di Medvedev dal centro del campo. 40-15 Servizio e diritto incrociato. 30-15 Diritto lungo del russo in fase di spinta. 30-0 CHE SPRECO DEL greco! Medvedev "para" a rete due volte sulle botte del greco che doveva passare il russo. 15-0 Tsitsipas continua ad osare: diritto largo. 5-6 Rischia il ...

0-15 Attacco goffo del russo che fatica a spingere nonostante sia un muro difensivo. 4-5 Altro ace e game velocissimo. 40-15 Buona prima esterna del greco. 15-15 Rovescio in rete del greco che non trova il campo. 15-0 Attacca Tsitsipas che rischia sulla palla corta giocata: Medvedev non ci arriva di poco. 4-4 Medvedev ritrova il diritto che ha fatto le sue fortune durante l'estate ...

0-15 Diritto largo dopo un'ottima trama di gioco da fondocampo. 3-3 Propositivo il greco ma Medvedev fa giocare il solito colpo in più: equilibrio. 40-0 Comanda lo scambio Tsitsipas che poi sbaglia l'attacco decisivo di diritto. 15-0 buona prima centrale del russo. 2-3 Rovescio di poco lungo di Tsitsipas smentito dal Challenge: il greco ancora avanti. 40-15 Prima esterna: nessun ...

30-30 buona prima del russo. 15-30 Altro errore di Medvedev che tira in rete di diritto. 15-15 Pecca di continuità in questo avvio il tennista di Mosca. 15-0 Muove il gioco il russo: buon diritto diagonale. 1-2 Bravissimo Tsitsipas! Il greco amministra lo scambio, attacca e chiude con lo smash. 40-30 Diritto lungo di Tstitsipas confermato dal ...

1-2 Bravissimo Tsitsipas! Il greco amministra lo scambio, attacca e chiude con lo smash. 40-30 Diritto lungo di Tstitsipas confermato dal Challenge. 40-15 Ancora serve&volley vincente del greco. 30-15 Ottimo rovescio lungolinea di Medvedev che comincia a macinare gioco. 30-0 Il diritto del greco bacia la linea: gran vincente. 15-0 Bravissimo Tsitsipas che attacca con il diritto lungolinea ...

40-40 Ottima prima del #4 al mondo. 30-40 PALLA BREAK! Parte lento Medvedev sull'ottimo ingresso in campo del greco. 30-30 Ancora un'ottima risposta in accelerazione di rovescio di Tsitsipas. 30-15 Servizio al corpo di Medvedev ma risponde bene sui piedi il greco. 15-0 Servizio e diritto del russo. 0-1 Rimonta il greco: buon inizio. 40-30 Cerca gli angoli Tsitsipas: il russo in ...

14.45 Rojer e Tecau si sono aggiudicati il secondo set per 6-4, dunque si disputerà il match tie break al meglio dei 10 punti. Scivola l'inizio del match tra Medvedev e Tsitsipas. 14.30 E' in corso il match di doppio tra Krawietz/Mies e Rojer/Tecau: la coppia tedesca ha vinto il primo set al tie break per 7-3, ma nel secondo è sotto di un break sul 2-3. Ne caso in cui il secondo ...

I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–La storia e le curiosità della 50esima edizione–Djoker ammattisce Berrettini: sconfitta sonora per l'italiano–Thiem sorprende il Re: Federer già rischia Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniel Medvedev e Stefanos Tsitsipas, valido per la prima giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di tennis.

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Adesso l'Italia si aggrappa a Matteo Berrettini, che nel primo pomeriggio affronta Dominic Thiem. Fognini non ha avuto scampo contro un Medvedev praticamente perfetto al servizio (non ha concesso palle break). In questo momento il russo è quasi ingiocabile e si è dimostrato più forte del ligure. Daniil Medvedev è il primo ...

6-5 Ottima prima per Fognini, che almeno si è assicurato il tie-break. 40-15 Altro errore di dritto del russo. 30-15 Medvedev sbaglia con il rovescio. 15-0 Ottima prima di servizio per Fognini. 5-5 Medvedev trova un pezzo di riga con il rovescio lungolinea e chiude il game. 40-15 Fognini risponde bene e con il dritto poi trova il vincente. 40-0 Ancora una prima di Medvedev. 30-0 Prima di ...

DIRETTA MEDVEDEV-FOGNINI/ Risultato LIVE 1-0 - video streaming : chiuso 1° set : DIRETTA MEDVEDEV-FOGNINI, Risultato live 1-0, video streaming. Si è chiuso il primo set della gara valevole per i quarti di finale

40-40 Fabio annulla tutto con una bellissima smorzata. 30-40 Pesantissimo doppio fallo di Fognini. C'è una palla break per Medvedev. 30-30 Errore di Fognini. 30-15 Spettacolare accelerazione di dritto di Fognini. 15-15 Ottima difesa della rete per Fognini. 0-15 Brutto errore con il dritto di Fognini. 4-4 Purtroppo si ferma sul nastro la palla corta di Fognini, che forse ha avuto troppa ...

15-15 Splendido passante di rovescio di Medvedev. 3-3 Medvedev chiude con lo smash. Altro game abbastanza comodo al servizio per il russo. 40-30 Si ferma sul nastro la palla corta del russo. 40-15 Ovviamente arriva la prima di servizio ad aiutare Medvedev. 30-15 Splendida risposta di rovescio di Fognini. 30-0 Lungo il dritto di Fognini. Continua ancora il trattamento del fisioterapista alla ...