Giorgetti propone un tavolo per “nuove regole” Ok da Pd e Iv M5s | “Salvini voleva pieni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Sediamoci a unper cambiare 3-4 regole del gioco e per dare un governo decente a questo Paese”. Lo ha proposto il leghista Giancarlodurante il convegno “Metamorfosi”. Alla direttrice di Huffpost, Lucia Annunziata, che gli domandava se ritenesse necessario aprire unper le riforme, ha risposto: “Era l’unica cosa che bisognava fare il 20 di agosto. Interesse dell’Italia è che questo governo non vada avanti così, ci si mette d’accordo per cambiare le 4-5 cose necessarie, magari anche la legge elettorale per dare la possibilità a chi governa di decidere”. L’apertura è stata subito accolta da Italia viva e Partito democratico. “Oggidella Lega lancia l’idea di scrivere tutti insieme le regole del gioco. Mi sembra una proposta saggia e intelligente. Italia Viva c’è”, ha scritto su Twitter ...

