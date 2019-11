Sto per uccidermi | ma l' operatore della 112 lo salva

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a San Vito dei Normanni. L'uomo è salvo grazie all'empatia del suo interlocutore. Un caso simile in provincia di Forlì-Cesena Una telefonata puòre la vita. È il caso di un uomo a San Vito dei Normanni, un Comune in provincia di Brindisi, in Puglia. È accaduto ieri che un uomo del posto abbia chiamato il 112 (il numero unico di emergenza) per annunciare il suo suicidio. L'centrale operativa però, con empatia, è riuscito ad instaurare un dialogo con il suo interlocutore e a farlo desistere dall’insano proposito. È accaduto a mezzanotte tra il 5 e il 6 novembre scorso. Un uomo di San Vito dei Normanni, come detto, ha contattato l’utenza 112 manifestando l’intenzione di togliersi la vita. L’lo ha intrattenuto al telefono instaurando con lui una conversazione al fine di guadagnare tempo. Una volta ...

