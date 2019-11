Dieta | 5 errori da evitare quando si vuole dimagrire

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) E’ davvero così complicato? Dipende: se ci si affida a dei luoghi comuni, probabilmente sì! Molto spesso infatti si tende a seguire dei consigli che anziché agevolare la perdita di peso, la accelerano. Ecco 5dasii carboidrati: una delle credenze più diffuse è che perbisognii carboidrati. In realtà essi rappresentano un macro-nutriente fondamentale in quanto forniscono la giusta energia al nostro corpo. Inoltre gli alimenti ricchi di carboidrati, contengono inoltre vitamine, fibre, sostanze nutritive fondamentali per mantenere un fisico sano. Pertanto, la soluzione non è eliminare i carboidrati, ma eliminare soltanto quelli ottenuti da un serie di processi industriali, prediligendo alimenti naturali. Abusare di bevande dietetiche: di dietetico, tali bevande, hanno solo il nome. Esse infatti sono ricche ...

infoitsalute : Perché ingrassiamo anche se siamo a dieta: gli errori che facciamo - ECuriale : RT @VanityFairIt: Avete sempre la pancia gonfia e non riuscite a capirne il motivo? Forse son piccoli errori alimentari, che si possono cor… -