Maria Pia e Maria

Maria De Filippi - programmi via da Mediaset? Il retroscena spiazzante : Maria De Filippi approda a Apple Tv + e dice addio a Mediaset Play? La clamorosa indiscrezione Poco fa il portale Dagospia ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In base ai rumor raccolti dal popolare portale di Roberto D’Agostino pare che Maria De Filippi abbia ricevuto in questi giorni un’incredibile proposta dalla Apple: portare i suoi programmi sul nuovo servizio on ...

Maria Pia Fanfani - morta a 97 anni la vedova di Amintore : dai partigiani alla Croce Rossa - una vita dedicata all’impegno civile e umanitario : È morta a Roma all’età di 97 anni Maria Pia Fanfani, vedova di Amintore, tra i fondatori della Dc. Staffetta partigiana, scrittrice e fotografa dedicò gran parte della sua vita al volontariato con la Croce Rossa: dal 1983 al 1994 fu presidente del Comitato nazionale femminile. Inoltre per 4 anni è stata vicepresidente della Lega internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna Rossa a Ginevra. Centinaia le missioni umanitarie alle quali ...

Il Segreto - trama 5 novembre : al matrimonio di Fernando e Maria Elena scoppia un esplosivo : Il Segreto continua il suo incredibile successo sulle reti Mediaset. La trama della puntata di martedì 5 novembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, svela che le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si tingeranno di rosso, quando scoppierà una bomba. Consuelo e Isaac Guerrero, invece, avranno dei sospetti sullo strano comportamento di Elsa. Il Segreto, puntata 5 novembre: Consuelo e Isaac dubitano di Elsa Imperdibili novità accadranno ...

Maria Teresa Ruta e la discriminazione di genere in tv : "Le rughe delle conduttrici non piacciono ai dirigenti" : Maria Teresa Ruta si è sottoposta oggi, martedì 29 ottobre 2019, alle "Domande al buio" di Vieni Da Me, il talk del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'esuberante conduttrice ha risposto con schiettezza ai quesiti pruriginosi del led, senza venir meno alla sua proverbiale ironia. Protagonista del piccolo schermo negli anni '80 e '90, negli ultimi decenni Maria Teresa Ruta non ha avuto particolari ruoli di spicco nelle ...

Maria Elena Boschi - la promessa che fa tremare il Pd : "In poco tempo Italia Viva avrò la doppia cifra" : Italia Viva si è ben vista dallo sporgersi troppo in Umbria. E l'esito ha dato ragione al partito di Matteo Renzi. A esultare per la decisione presa sembra essere Maria Elena Boschi che ha assicurato: "Non ho dubbi che Italia Viva crescerà e diventerà un partito da doppia cifra, ma non lo diventerà

Uomini e Donne - Jean Pierre fa piangere Gemma. Maria De Filippi : "Ogni tanto ti illudi..." : Nella puntata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over, Gemma ha pianto più volte a causa del sentimento non corrisposto con Jean Pierre.Al termine della scorsa registrazione, Gemma aveva fatto una sorpresa a Jean Pierre, presentandosi al suo tavolo, durante una cena. In quell'occasione, Gemma aveva chiesto all'uomo i motivi per i quali aveva deciso di tenere in studio un'altra donna, Antonella, per la ...

Sabrina Ferilli risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti a Tu si que vales : «Che caz*** me ne frega» : Sabrina Ferilli a Tu si que vales, risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti: «Che caz*** me ne frega». L’attrice romana, giudice popolare del programma del sabato sera di Canale 5, ha spiazzato tutti con una risposta pepata su una delle performance della serata. Un artista 30enne si esibisce in una speciale danza con palo da pole dance e vasca da bagno. Sabrina Ferilli, ironica, dice di non aver visto l’esibizione perché ...

La vendetta di Maria. Doppia "Ulisse" di Alberto Angela con Ulisse (merito della Ferilli?) : Dopo settimane in cui regnava indisturbato in testa agli ascolti del sabato sera, questa volta Alberto Angela non ce la fa. Maria De Filippi lo Doppia. Nella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que ...