Le migliori moto elettriche di Eicma 2019

SL102Asymmetric – L’innovativo yacht di Sanlorenzo premiato : il primo motoryacht asimmetrico al mondo tra i migliori in Italia [GALLERY] : L’innovativo SL102Asymmetric di Sanlorenzo entra nell’ADI Design Index 2019. Sanlorenzo è stata scelta per il terzo anno consecutivo dall’Osservatorio permanente del Design ADI L’innovativo yacht SL102Asymmetric di Sanlorenzo è entrato a far parte dell’ADI Design Index 2019, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie ogni anno il miglior design Italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio ...