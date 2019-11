Il caso ArcelorMittal e Balotelli i temi più dibattuti su Twitter 

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) La decisione della società euro-indianadi lasciare l'acciaieria Ilva di Taranto innesca un dibattito molto acceso, provocando un volume notevole di conversazioni su Twitter con un picco impressionante di commenti in concomitanza delle notizia: 20 mila tweet tra il 5 e il 6 novembre, e oltre 80 mila condivisioni. kjj Infogram Salvini paragona Ilva e Balotelli. Su Twitter parte il thread Giornata di attacchi e varie attribuzioni di responsabilità, ovviamente di segno opposto tra gli schieramenti. Salvini mette nel mirino il Governo: “A rischio 15 mila posti di lavoro per la clausola votata da Pd, 5Stelle e LeU”. Replica Matteo Renzi, che assieme al leader del Carroccio e a Carlo Calenda, è protagonista della discussione su Twitter. "La norma usata come pretesto da Mittal è stata votata dal SUO Governo Grilloleghista”. Tra le forze ...

