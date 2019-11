Roma | Fonseca in conferenza | “Pronto a ridurmi l’ingaggio per avere meno partite

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “L’importanza che diamo all’Europa League? Chi lavora nelladeve sempre pensare a vincere. Noi giochiamo sempre per vincere, non è importante qual è la competizione, ma vincere sempre la prossima partita. Domani giocheremo contro una grande squadra e dobbiamo pensare a vincere”. Così Paulo, allenatore della, alla vigilia della sfida in casa del Borussia Moenchengladbach. “Partita decisiva? Lo è più per il Borussia, ma è una partita importante per entrambe le squadre”, ha spiegato il mister giallorosso instampa. “Se ci aspettiamo maggiori attenzioni dall’arbitro dopo l’andata? La questione è passata. Dobbiamo solo pensare a domani, a lottare tutti insieme per vincere”, ha proseguito. Poi una battuta su Dzeko: “E’ molto importante per noi. Se sta giocando senza la maschera è un ...

