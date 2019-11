I vaccini e l’autismo | un legame inesistente | come la truffa di Andrew Wakefield ha

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) 21 anni fa, The Lancet, illustre rivista medica, pubblicava un piccolo studio che sarebbe diventato una delle ricerche più dannose nel campo della medicina. Lo studio, guidato da, medico ricercatore britannico ormai screditato, ha coinvolto appena 12 bambini ed ha suggerito l’esistenza di un colnto tra il vaccino per morbillo, parotite e rosolia (detto MMR), somministrato a milioni di bambini nel mondo ogni anno, e. In seguito, lo studio è stato sfatato definitivamente, ritirato da parte dei co-autori e da The Lancet e aè stata ritirata la licenza medica per frode e per il suo cinico disinteresse nei confronti dei bambini sotto le sue cure. LaPresse / Roberto Monaldo Tuttavia, gli esperti di salute pubblica sostengono che i falsi dati utilizzati e le conclusioni errate di quello studio, nonostante siano state respinte dal mondo scientifico, ...

darioconte66 : RT @Stefbazzi: L'ex direttore del #CDC Julie Gerberding ha ammesso alla CNN che i #vaccini possono causare SINTOMI SIMILI all'#autismo. Q… - tiziodesio : RT @Stefbazzi: L'ex direttore del #CDC Julie Gerberding ha ammesso alla CNN che i #vaccini possono causare SINTOMI SIMILI all'#autismo. Q… - regynadeserto : RT @piersar62: Finalmente qualcosa si muove nell'opinione pubblica USA L'opinionista televisivo Bill Maher su HBO, intervistando il Dott.… -