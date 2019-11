X Factor | Sofia Tornambene in lacrime per Sfera | il giudice preferisce Giordana?

X Factor - Sofia Tornambene incanta pubblico e giudici con “Fix You” dei Coldplay : ovazione per la 16enne : La 16enne Sofia Tornambene, nella seconda serata di X Factor – in onda ogni giovedì alle 21.12 su Sky Uno – ha incantato giudici e pubblico con l’interpretazione di Fix You dei Coldplay. ovazione, al termine dell’esibizione, per la giovane concorrente. Immagini concesse da Sky L'articolo X Factor, Sofia Tornambene incanta pubblico e giudici con “Fix You” dei Coldplay: ovazione per la 16enne proviene da Il ...

Finalmente si vede un talento a X Factor. Date tutto a Sofia o votiamo Meloni : Gentili Alti Fattori (giuria, pubblico telesocialtiktokvotante, Sky, autori, Dio, Culo), amate Sofia o facciamo un casino. votiamo Meloni. Mandiamo in tutte le case degli italiani un giornalista del Financial Times. Commissariamo tutto. Vi leviamo il vino. Avevamo perso le speranze di ascoltare qu

X Factor 2019 : Sofia Tornambene canta Fix You dei Coldplay (VIDEO) – Secondo Live : X Factor 2019: Sofia canta “Fix You” dei Coldplay. Il video dell’esibizione. Con il primo Live alle spalle, stasera gli undici concorrenti rimasti sono andati avanti nel Secondo Live di X Factor 2019, in onda giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in due manche che hanno prodotto due concorrenti al ballottaggio finale che decreterà il Secondo eliminato ...

X Factor 2019 : Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli (VIDEO) : X Factor 2019: Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli. Il video dell’esibizione. Stasera è partito il primo live di X Factor 2019, in onda da oggi ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in tre manche che produrranno tre concorrenti al ballottaggio che si sfideranno per non essere eliminati alla prima puntata. La prossima a esibirsi è: Sofia Tornambene canta L’ultimo ...

X Factor 2019 - Pagelle/ Davide e Sofia - Kimono - fanno sognare - i concorrenti al Live Show! : Pagelle X Factor 2019, i concorrenti al Live show. Le scelte di Sferaebbasta, Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane. Sofia Tornambene e Davide Rossi tra i top della puntata.

X Factor 2019 : Sofia Tornambene canta La Leva Calcistica 68 di De Gregori (VIDEO) : X Factor 2019: Sofia Tornambene si è presentata ai Bootcamp davanti a Sfera Ebbasta cantando “La Leva Calcistica 68” (VIDEO) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Il secondo a selezionare è stato Sfera Ebbasta con le “under donna”, a lui con l’arduo compito di scegliere cinque ...

X Factor 13 - tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ecco chi è : X Factor 13, tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ha sedici anni, viso pulito e un inedito “A domani per sempre” che spacca. Nella prima puntata delle audition che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, sul palco di X Factor è salita Sofia Tornambene in arte Kimono, ma in tantissimi si sono chiesti «dove l’abbiamo già vista?». Sofia Tornambene in arte Kimono ha incantato il ...

