Verona | chiuso per un turno un settore della Curva

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 5 novembre 2019) Undi chiusura per il‘Poltrone Est’ dello stadio didal quale sono partiti domenica scorsa durante la gara con il Brescia gli insulti razzisti nei confronti di Mario Balotelli. E’ questa la decisione del giudice sportivo sull’episodio. “Letti il referto arbitrale e la relazioneProcura federale nei quali, inoltre, viene … L'articoloper unun

MediasetTgcom24 : Razzismo: chiuso per un turno un settore dello stadio di Verona - NonEvoluto : Con la chiusura del settore stadio coinvolto, è stato effettuato un altro passo. Bene, ma non dimentico il 'Erano s… - pvsassone : RT @MediasetTgcom24: Razzismo: chiuso per un turno un settore dello stadio di Verona -