Il massacro dei mormoni in Messico | 3 arresti | tra le vittime gemellini di 8 mesi

"Non ce lo faranno vedere - ma il massacro dei curdi ci sarà". Intervista a Emma Bonino : “Sono totalmente consapevole dell’importante interscambio commerciale italo-turco, ma per fermare l’aggressore di Ankara e difendere i curdi, dobbiamo mettere in conto anche di pagare un prezzo”. A sostenerlo, in questa Intervista ad HuffPost è Emma Bonino, leader storica dei Radicali, già ministra degli Esteri e Commissaria europea, oggi senatrice di +Europa.Le notizie che giungono dal nord della Siria sono ...