Ex Ilva | ArcelorMittal | anche con scudo penale impossibile eseguire contratto

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...

Le cose da sapere su ArcelorMittal che vuole lasciare l’Ilva di Taranto : (foto: Ilva, Taranto /Kontrolab/Getty Images) Brutte notizie per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. I vertici di ArcelorMittal, il colosso angloindiano del settore metallurgico con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto rilevare le attività dell’acciaieria e di altre controllate, hanno infatti inviato una lettera ai commissari straordinari dell’azienda per esprimere la loro volontà di rescindere il contratto e ritirare il loro interesse ad ...

Ex-Ilva - L’ArcelorMittal si ritira. Ecco come agisce il turbocapitalismo globocratico : Ed Ecco l’ultima, triste novità. L’ennesima, a cui ovviamente non saprà offrire alcuna seria risposta il governo giallofucsia, tutto assorbito dall’aumento delle tasse per chi lavora e dalla zelante opera di agevolazioni dei padroni del capitale liquido-finanziario. È, lo sappiamo, il governo in livrea, sempre pronto ad accogliere tutti i desiderata del padronato no border, quello – per intenderci – che sta ...

Giuseppe Conte contro ArcelorMittal : "Pretendiamo rispetto impegni su Ilva - saremo inflessibili" : Giuseppe Conte mantiene la linea dura verso ArcelorMittal sul caso Ilva. “Pretendiamo chiarezza dalla proprietà e rispetto degli impegni contrattuali. saremo inflessibili” ha assicurato il presidente e del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla lettera con cui ArcelorMittal ha annunciato di la volontà di ritirarsi dalla gestione dell’acciaieria.“Domani incontreremo la proprietà” ha ...

Ilva - il retroscena su Stefano Patuanelli : quando disse al Cdm che ArcelorMittal non avrebbe lasciato : Il ministro Stefano Patuanelli che ha il dossier Ilva in mano, dice che l'azienda sta usando quello dello scudo penale come "una foglia di fico". Ma ora lo stesso Patuanelli è finito nel mirino del Pd e non solo: su di lui sospetti e accuse incrociate. Due settimane fa, rivela Il Corriere della Sera

Ex Ilva - rimandato a mercoledì il vertice Conte-ArcelorMittal : Politica in movimento dopo l’annuncio di rescissione del gruppo dal contratto di acquisto - Renzi e la nostalgia per la cordata Jindal-Arvedi-Cdp

Ex Ilva - Conte : “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal - governo vuole mantenere livelli occupazionali” : “La posizione espressa oggi da ArcelorMittal è inaccettabile, il governo è determinato nel voler mantenere i livelli occupazionali attuali“. A dirlo, di fronte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’annuncio della multinazionale di voler abbandonare il sito produttivo di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Conte: “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal, governo vuole ...

La lettera di ArcelorMittal ai commissari Ilva : ecco perché ce ne andiamo : Il venir meno dell'immunità penale sul piano ambientale, il rischio di veder spento l'altoforno 2 per motivi di sicurezza e il generale clima di ostilità. ecco i motivi per cui la multinazionale dell'acciaio si chiama fuori dalla gestione del gruppo e lo riaffida ai commissari, e quindi allo Stato

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia il ritiro dal contratto di acquisto. I sindacati : incapacità politica. Il governo : no alla chiusura : Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell’acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali. Incontro nel pomeriggio al Mise

Ex Ilva - ArcelorMittal lasciaConte convoca l’azienda : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ArcelorMittal annuncia l’addio agli stabilimenti italiani dell’ex gruppo Ilva e la rescissione del contratto di affitto e di acquisto condizionato firmato nel 2018. A determinare la scelta, la soppressione dell’immunità penale per i vertici della multinazionale decisa dal Parlamento con il Dl salva imprese entrata in vigore oggi. E’ una nota della multinazionale in tarda mattinata a ...