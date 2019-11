Autobus perde il controllo in autostrada | 33 feriti | 4 in gravi condizioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Siamo a Parigi, dove undella compagnia Flixbus in viaggio tra la capitale francese e Londra è finito fuori strada, isono 33, quattro in. Secondo quanto riferiscono i media francesi, citando la prefettura della Somme, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di domenica 3 novembre, sull’francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin. L’era in viaggio da Parigi verso Londra e alcuni deisono stranieri, provengono tra i vari Paesi anche da Paesi Bassi, Stati Uniti, Spagna, Russia e Regno Unito. Squadre di soccorso della polizia, vigili del fuoco e ambulanza sono accorse sul posto. L’uscita dell’è stata chiusa, afferma la dichiarazione. Le cause dell’incidente rimangono per il momento ignote, anche se si sospetta che la causa principale sia stata la strada bagnata in curva. Sul posto sono arrivate subito le Forze ...

QCanavese : RIVAROLO CANAVESE - Autobus perde olio sulla strada: auto in testacoda, chiuso corso Rocco Meaglia - FOTO… - michelafinizio : RT @marcomariani: Quanto tempo (troppo) si perde aspettando l'autobus: il rapporto Ecosistema Urbano 2019 @Legambiente @sole24ore https://t… - AleCom1968 : RT @marcomariani: Quanto tempo (troppo) si perde aspettando l'autobus: il rapporto Ecosistema Urbano 2019 @Legambiente @sole24ore https://t… -