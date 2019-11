Suicidio assistito | “Non è vero che è una via di uscita comoda” Marco Gentili racconta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Come un paguro alla sua conchiglia. La Sclerosi Laterale Amiotrofica ha lasciato a, 30 anni compiuti il mese scorso, il solo uso di un dito. Eppure chi conosce questo giovane uomo, dottore con lode in Relazioni internazionali, sa che è enormemente attaccato alla vita. Un attaccamento che non gli ha impedito di impegnarsi in politica con il Pd e nell’associazione Luca Coscioni e battersi. Come per la legge sul Biotestamento: “Una conquista di civiltà che dovrebbe essere divulgata in modo orizzontale tra i cittadini e non verticalmente, ci sono troppi interessi politici, economici e soprattutto etici. Vorrei sottolineare che non è un atto finale, ma far conoscere le proprie idee in un determinato momento della vita che può essere cambiato in qualsiasi altro momento dell’esistenza in cui la situazione è mutata. Far applicare la legge risulta difficile perché se ...

