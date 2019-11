MTV Ema 2019 | la premiazione in diretta da Siviglia Mahmood è il Best Italian Act

I look delle star agli MTV Ema 2019 : Dua Lipa in Dion LeeHalsey in Peter PilottoRosalía in BalmainCecilia Rodriguez in MurmurBecky G in Giambattista Valli x H&MNicole Scherzinger in Tom FordGeorgina Rodríguez in Jacquemus e Cristiano Ronaldo Doutzen Kroes in Isabel Marant Joan Smalls in Brandon Maxwell Leomie Anderson in Iris Van HerpenElettra Lamborghini Ieri sera, al centro congressi ed esposizioni FIBES di Siviglia, sono stati celebrati gli MTV European Music Awards, le ...

I vincitori degli MTV Ema 2019 : a Mahmood il Best Italian Act; Ariana Grande a mani vuote : Sono stati premiati i vincitori degli MTV EMA 2019. In diretta da Siviglia, domenica 3 novembre, sono stati premiati gli artisti internazionali artefici delle migliori canzoni, dei migliori video o riconosciuti come i migliori talenti dell'anno. Anche l'Italia ha un premiato: Mahmood. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo si è aggiudicato il premio Best Italian Act, superando i voti totalizzati da Coez, Elodie Di Patrizi, ...

Mahmood vince agli MTV Ema di Siviglia il Best Italian Act - : Novella Toloni Mahmood si è aggiudicato il premio come miglior artista Italiano agli MTV European Music Awards di Siviglia. Il cantante non ha però ritirato il premio personalmente perché impegnato nel suo tour europeo Mahmood è il Best Italian Act degli MTV Ema 2019. Il cantante milanese si è aggiudicato il premio come "Miglior Cantante Italiano" dell'anno nel corso dell'evento musicale svoltosi domenica 3 novembre. Al Centro fiere ...

«MTV Ema 2019» : se a vincere è Shawn Mendes (senza Camila Cabello) : Mtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiSette nomination e nessun premio: Ariana Grande, che degli Mtv Ema sembrava dover essere la grande castigatrice, ha finito per tornarsene a casa a mani vuote. L’ex stellina Disney, che in sede di nomination ha saputo primeggiare, candidata, lei sola, nelle categorie più varie, non ...

MTV Ema 2019 - tutti i vincitori : trionfano Halsey e Billie Eilish - : Alessandro Zoppo La cantante di “Graveyard” vince due statuette (Best Pop e Best Look), alla giovanissima popstar vanno i premi come Best New e per la migliore canzone con “Bad Guy” Gli MTV Ema 2019 si sono confermati uno dei grandi eventi musicali dell’anno. Protagonisti sul palco sono stati la conduttrice Becky G e i tanti ospiti speciali, su tutti l’irlandese dagli occhi blu Niall Horan (che ha stregato il pubblico con il suo ...

Con le esibizioni di Dua Lipa, Niall Horan, Halsey e tanti altri

Da Halsey a Billie Eilish

Halsey ha fatto una magia con la sua esibizione agli MTV Ema 2019 : Wow

Niall Horan è un vero rubacuori agli MTV Ema 2019 : Con tanto di bacio alla fine della performance

MTV Ema 2019 - sul red carpet spunta Cristiano Ronaldo : Gli MTV Ema 2019 hanno avuto un ospite a sorpresa: Cristiano Ronaldo. Complice il derby con il Torino giocato nella serata di sabato, CR7 ha avuto la giornata libera e ne ha approfittato per volare a Siviglia e accompagnare la compagna Georgina Rodriguez agli MTV Europe Music Awards. La coppia ha fatto colpo sui fan soprattutto per il look: abito blu elettrico per lei (con spacco molto audace ad altezza coscia, bottoni che corrono lungo il ...

MTV Ema 2019 : Dua Lipa è tornata con le sue irresistibili coreografie : Ha presentato il nuovo singolo "Don't Start Now"

Elettra e Afrojack - Cristiano e Georgina - Cecilia e Ignazio : le coppie più belle agli MTV Ema 2019 : Quando gli EMAs sono questione di cuore

MTV Ema 2019 : il Best Look è di Halsey : Il premio assegnato sul red carpet