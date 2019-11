Va combattuta sia l' evasione che l' invasione fiscale | dice Matteo Renzi

Fonte : agi

(Di sabato 2 novembre 2019) “Ritrovarmi alleato con M5s mi costa, mi costa molto”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il leader di Italia viva, artefice numero uno della nascita del governo Conte bis,– di rientro dagli Emirati Arabi – che questa legislatura può pure arrivare a scadenza naturale, il 2023, anche con Conte presidente del Consiglio, ma tutto “dipende da come funziona il governo”. Tuttaviaritiene “folle” pensare di staccare la spina ad un governo “nato in emergenza per rispondere allo strappo leghista”. E che “con le elezioni anticipate avremmo avuto l'aumento dell'Iva, i pieni poteri a Salvini, un capo dello Stato No Euro e tensioni sui mercati” mentre con il blitz di agosto “abbiamo eliminato in un colpo solo tutti questi rischi: rivendico l'operazione di igiene istituzionale che abbiamo fatto”, chiosa l'ex premier ed ex segretario del Pd che poi fa tutti i ...

