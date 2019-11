M5s | Giarrusso contro Di Maio | ' Non so cosa debba accadere per dimettersi'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Non è un momento felice per il Movimento Cinque Stelle. I grillini raramente hanno brillato in tornate elettorali che fossero territoriali, ma il risultato raggiunto in Umbria certifica che occorre invertire la rotta prima che la situazione degeneri. Il 7% rimediato alle ultime regionali rappresenta, infatti, l'ennesimo segnale di discesa rispetto allo straordinario risultato delle politiche del 2018, in cui il M5s si consacrò come prima forza parlamentare. In un'intervista rilasciata al sito ''Affari italiani'', il senatore grillino Mario Michele, non manca di muovere critiche nei confronti del capo politico Luigi Die offre diversi spunti di riflessione sull'attuale situazione del partito. Accordo con Pd in Umbria definito suicidionon demonizza la scelta di allearsi con il Partito Democratico, tenuto conto che quella sarebbe stata l'unica strada possibile da ...

