La focaccia al formaggio | un gustoso apripasto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Laalrappresenta la quintessenza del gusto ligure. E' una ricetta tipica di Recco, paese della riviera ligure. Inizialmente laalveniva servita soltanto durante la ricorrenza dei morti. Visto il suo successo dagli anni Cinquanta, laalfu inserita nei menù di tutte le trattorie locali fino a diventare in breve tempo celebre in tutto il mondo. La versione dialqui proposta è aggiornata ed arricchita da altri tipi dioltre la crescenza....

Asile1982 : È definitivo, la focaccia -classica, non quella al formaggio- più buona in assoluto la fa un panificio a Recco - mintakyo : RT @_rainperfume: mia madre quando andavo in gita: una bottiglietta d'acqua e un panino mia madre quando le mie amiche dell'erasmus sono r… - LagnaLibera : @p_episcopo @SaraCaulfield Scusate entro a gamba tesa per dire che io stasera mi faccio una focaccia e delle patate… -