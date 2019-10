Tg1 | rivolta contro il direttore Carbone in redazione | le ragioni del terremoto in Rai

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Tensione alle stelle in Rai. Giuseppe Carboni,del Tg1, è stato contestato dalla, riunita in assemblea e apparsa unanime su un punto: la curva discendente dello share rende urgente un mutamento di rotta editoriale. Italia Oggi nella rubrica sui media evidenza la questione che in