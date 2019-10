Muore a 20 anni per essere in forma | assumeva integratore per dimagrire

Imma Tataranni - trama ultimo episodio : il prete chiama con urgenza la pm e poi Muore : La fiction di Rai 1 su Imma Tataranni volge al termine: le vicende del testardo e incorruttibile sostituto procuratore di Matera sono infatti ormai giunte al sesto ed ultimo episodio che chiude la stagione del debutto dopo cinque settimane di ottimi ascolti e un più che positivo giudizio da parte dei telespettatori. La protagonista Imma, magistrato tenace e volitivo, sembra aver conquistato il pubblico che spera in una seconda stagione. L'ultimo ...

Dramma sul lavoro a Macerata - lastra metilica lo schiaccia : Rinaldo Muore a 65 anni in azienda : La vittima dell'incidente sul lavoro è Rinaldo Pettinari, 65enne titolare di un'azienda meccanica a Tolentino, in provincia di Macerata. L'uomo era impegnato nelle operazioni di smontaggio di una grossa tramoggia in acciaio insieme ad altri suoi collaboratori. quando una lastra ha ceduto e lo ha travolto.Continua a leggere

Reggio Emilia - si schianta con l’auto e Muore a 20 anni : stava tornando da una festa di laurea : Giacomo Negri, un ragazzo di vent'anni di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le due della notte tra mercoledì e giovedì a pochi chilometri di distanza da casa sua. Il giovane stava tornando da una festa di laurea ed era al volante della sua Lancia Ypsilon.Continua a leggere

Raccoglie 150mila euro di fondi per il figlio malato e li spende con le prostitute. Il bimbo Muore a 2 anni : Prende i 150mila euro donati per il figlio malato e li spende per divertirsi in un festino hard: e il bambino muore a 2 anni. Una storia choc che viene dal Brasile, dove il piccolo Joao Miguel Alves,...

Roma - Muore a 24 anni freddato da un colpo di pistola : aveva difeso la fidanzata rapinata : Ieri a Roma, a tarda sera, Luca Sacchi, 24 anni, era in strada con la sua ragazza in zona Caffarella Colli Albani: ha cercato di difenderla dopo che due rapinatori l'hanno aggredita scippandole lo zaino. Gli hanno sparato, il proiettile l'ha raggiunto alla testa e non ce l'ha fatta: è deceduto oggi all'ospedale San Giovanni dove era stato ricoverato. La Roma violenta e criminale ha avuto la sua vittima sacrificale. Se stanotte il quartiere Appio ...

Tragedia all’ospedale di Patti : donna di 38 anni Muore durante il parto : Tragedia all'ospedale di Patti, nella provincia di Messina. Angelina Pintaudi, una donna di trentotto anni, ha perso la vita mentre dava alla luce il suo bambino. I medici hanno tentato di rianimarla, ma tutto è stato inutile. I familiari hanno chiamato la polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto.Continua a leggere

Raccoglie 150mila euro per curare il figlio ma li spende in prostitute - bimbo Muore a 2 anni : È una storia da brividi quella che arriva dal Brasile. Joao Miguel Alves, che soffriva di atrofia muscolare spinale, ha perso la sua battaglia ed è morto lo scorso 17 ottobre: suo padre, il 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, è stato arrestato. Suo padre Mateus e sua moglie Karine Rodrigues avevano lanciato una campagna di raccolta fondi per il piccolo Joao. Una dose del farmaco somministrato costava infatti oltre 80mila euro e il governo aveva ...

Muore a dodici anni per infarto sul bus che la porta a scuola : E’ accaduto sulla linea ‘80 in via Novara, alle 7,43 di stamattina, la bambina soffriva di una malattia non diagnosticata

Reagisce a una rapina e gli sparano alla testa - Muore un giovane di 24 anni a Roma : Era in compagnia della fidanzata che è rimasta ferita. In un’altra zona della capitale aggredita un’altra persona, un 30enne cinese ora ricoverato in ospedale

Treviso - ha un malore mentre è in auto e finisce contro un muro : mamma Erika Muore a 45 anni : Incidente mortale a Cordignano, in provincia di Treviso: una mamma di 45 anni, Erika Peruch, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed è finita contro il muretto di un'abitazione. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 per salvarla: dopo 40 minuti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Lascia 3 figli piccoli.Continua a leggere

Monterotondo : bambina di otto anni Muore in seguito ad un malore a scuola : Una bambina di otto anni è morta a Roma dopo un malore avuto a scuola, mentre era in classe. La piccola Alessia frequentava la scuola primaria di Monterotondo, a Nord Est della Capitale. Si è sentita male intorno alle 14 di ieri, 22 ottobre, ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli dove è deceduta questa mattina. bambina di otto anni morta dopo un malore a scuola: si indaga sulle cause Quando la bambina si è sentita male, è scattato subito ...

Muore a scuola dopo pranzo : aveva 8 anni : 19.31 Un malore a soli 8 anni ed è morta in meno di 24 ore. Non ce l'ha fatta la bambina che ieri si è sentita male a scuola, a Monterotondo (Roma): è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell Policlinico Gemelli. Ancora ignote le cause del decesso. E' successo dopo che i bambini, delle elementari, stavano tornando in classe dopo aver mangiato. Erano nel corridoio quando la piccola ha cominciato ad avere problemi respiratori. ...