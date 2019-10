Morte Al Baghdadi | tra le macerie del sito distrutto nel blitz

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Non resta che qualche carcassa di camion e un enorme cumulo didel compound in cui si rifugiava Abu Bakr al, il numero uno dell'Isis, ucciso in undella Delta Force degli Stati Uniti sabato 26 ottobre. Sul posto reporter e curiosi, perlopiù abitanti della zona attorno a Barisha, nel nord ovest della Siria, provincia di Idlib, vicino al confine con la Turchia. Ladel nemico numero uno dell'Occidente è stata annunciata ufficialmente domenica da Donald Trump. E' morto "come un cane, come un codardo", mentre si rintanava in una "galleria", facendosi saltare in aria con un giubbotto esplosivo e uccidendo così anche tre bambini, mentre i corpi speciali americani facevano irruzione nel suo covo.Questa la ricostruzione del presidente Usa in una lunga conferenza stampa nella quale ha confermato le voci che si rincorrevano da ore il decesso del "Califfo. Pur ...

NicolaPorro : L’uccisione di #alBaghdadi da parte dell’ #America ci dimostra definitivamente che il cretino anti-trumpiano aveva… - TgLa7 : Fonti di Siria, Iraq e Iran confermano la morte di Al #Baghdadi - Agenzia_Ansa : Raid #Usa contro il al Baghdadi, il leader #Isis sarebbe morto. Secondo fonti del Pentagono si sarebbe fatto esplo… -